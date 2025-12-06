Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 1 yıldır İsrail tarafından alıkonulan Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 27 Aralık 2024'te alıkonan Ebu Safiyye ile ilgili Telegram hesabından dünya ülkelerine seslendi.

"Doktorların hedef olmadığını ve doktorluğun bir meslek olmaktan önce insani bir dokunulmazlık olduğunu" vurgulayan Burş, Ebu Safiyye'nin silah taşıdığı veya birine saldırdığı için değil, mesleğini icra ettiği için alıkonulduğunu dile getirdi.

Burş, Gazze'deki hastanelerde iyi tanınan ve İsrail saldırıları sırasında hep yaralıların yanında olan Ebu Safiyye'nin, insanlıktan nasibini almamış bir güç tarafından alıkonulduğunu aktardı.

Burş, dünya ülkelerine Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması, akıbetinin açıklanması ve İsrail'den "doktor ve sağlık görevlilerini alıkoyma ve işkence etme suçlarından" ötürü hesap sorulması çağrısı yaptı.

Gazze'deki direnişin sembolü haline gelmişti

İsrail askerleri 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Ebu Safiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Doktor Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline gelmişti.

Bu, Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmesinden önceki son karelerinden biriydi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü kare sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

İsrail ordusu, bir süre kendisinden haber alınamayan Ebu Safiyye'yi alıkoyduğunu doğrulamıştı. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasında serbest bırakılacak isimler arasında Ebu Safiyye'nin da adı geçmiş ancak İsrail basını Filistinli doktorun bırakılmayacağını bildirmişti.

Filistinli doktor, 27 Aralık'tan bu yana İsrail'de bir hapishanede tutuluyor.

İsrail mahkemesi 16 Ekim'de, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin idari tutukluk süresini 6 ay daha uzatmıştı.

