AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir
Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasının "soykırımı aklamak" anlamına geleceğini belirterek, İsrail'in katılması halinde Avrupa ülkelerinin yarışmayı boykot etmesi gerektiğini söyledi.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Belçikalı AP üyesi Botenga, ülkesinin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili durumu AA muhabirine değerlendirdi.
Botenga, siyasi partisi PTB'nin Belçika'daki yetkili kuruluşlara çağrıda bulunduğunu belirterek, "İsrail katılıyorsa Belçika'nın Eurovision'a katılmamasını istedik. İsrail'in katılması tam bir skandal." dedi.
"Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin ardından Rusya'yı hemen kovdular." ifadesini kullanan Botenga, "Birçok Avrupa ülkesinin doğru kararı verdiğini gördük. Kuzey Makedonya, İrlanda, Slovenya, İspanya ve Hollanda, soykırımı aklamak anlamına gelecek bir Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Katılmalarına izin verirseniz olacak olan budur." diye konuştu.
Botenga, bu nedenle Belçika'nın da katılmama kararı alması gerektiğinin altını çizerek, "Bu, güçlü bir mesaj vermesi gereken tüm Avrupa ülkeleri için geçerli." ifadesini kullandı.
Belçika'nın tutumu
Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, dünkü açıklamasında, gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurmuştu.
Açıklamada, televizyonun "Avrupa Yayın Birliği (EBU) bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtilmişti.
Ancak VRT'nin kararı, Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede buna dair yetki dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor. Bu yıl yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF ise kararını henüz açıklamadı.