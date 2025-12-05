Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail'in Eurovision'a katılabilmesi kararını memnuniyetle karşıladı
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Köln
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Berlin'i ziyaret eden İzlanda Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir, yaptıkları görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin "Bazı ülkelerin boykot etmesine rağmen, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Wadephul, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." yanıtı verdi.
Wadephul, şöyle devam etti:
"İsrail'in orada (Eurovision) uzun bir geleneği var ve bu elbette bağımsız bir karar. Ancak bir Alman olarak, bunu yalnızca memnuniyetle karşılayabilirim ve sorumlu diğer tüm devletleri ve kuruluşları da katılımlarını sürdürüp sürdürmemeleri gerektiğini ciddi olarak değerlendirmeye çağırıyorum. Kültürün her zaman birleştirici bir yönü olmalı ve bu nedenle bu forum bu amaçla kullanılmalı ve elbette izin verilen siyasi görüş ayrılıklarının arenası haline gelmemelidir. Ancak böyle bir etkinliğin sunabileceği birleştirici potansiyelin, bence, değerlendirilmesi gerekir."
İzlanda Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir ise İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımıyla ilgili soruya, İzlanda'nın Gazze, Filistinliler ve İsrail ile ilişkiler konusundaki tutumunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.
Gelecekte iki devletli bir çözümü açıkça desteklediklerini belirten Gunnarsdottir, şunları kaydetti:
"Acilen ihtiyaç duyulan Gazze'deki ateşkesi de memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaşmasını istiyoruz. İzlanda'nın tutumu bu. Ancak ülkemin Kültür Bakanı ile de görüşmek istiyorum. Bazıları bunun ulusal yayın kanallarının meselesi olduğunu söyleyebilir ancak bir görüş bildirmeden önce mutlaka orada görüşeceğiz. Bu hassas bir konu ve tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Ancak Gazze'de önemli bir ateşkes sağladığımızı belirtmek isterim. Bana göre öncelik, Gazze halkına destek olmak, onlara yardım sağlamak ve Gazze Şeridi'ne insani yardım erişimini sağlamak. Batı Şeria'daki gelişmelerin beni özellikle endişelendirdiğini vurgulamak istiyorum."
Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları İsrail'i boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.
BBC, İsrail’in Eurovision’a katılımının onaylanması kararını desteklediğini açıkladı
İsrail'in yarışmanın 2026 edisyonuna katılımının ele alındığı EBU Genel Kurulunda verilen onay kararının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekildiğini açıklarken İngiliz kamu yayıncısı BBC de karara destek verdi.
BBC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "EBU üyeleri tarafından verilen ortak kararı destekliyoruz. Bu, EBU kararlarını uygulamak ve kapsayıcı olmakla ilgilidir." denildi.
İrlanda, Hollanda, İspanya ve Slovenya gibi ülkeler yarışmadan çekilme kararı alırken BBC'nin söz konusu kararı desteklemesine İngiltere'deki bazı siyasetçilerden de tepki geldi.
Bağımsız milletvekili Adnan Hussain, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda BBC açıklamasını alıntılayarak, "Soykırıma platform sağlayan Eurovision’u boykot edin." çağrısında bulundu.
Bir diğer milletvekili Zarah Sultana ise paylaşımında, "BBC, İrlanda, İspanya, Hollanda ve Slovakya'yı takip ederek Eurovision'u boykot etmeli. Soykırımcı apartheid devleti İsrail'le ilişkilere normal şekilde devam edemeyiz." ifadesini kullandı.