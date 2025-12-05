Dolar
42.51
Euro
49.55
Altın
4,253.73
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" programı öncesi stantları ziyaret etti -VTR-
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti

Uluslararası Af Örgütü, başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in hafta sonu İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti.

Erbil Başay  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Pariser Meydanı'nda toplanan Uluslararası Af Örgütü üyeleri, tarihi Brandenburg Kapısı önüne bir tank maketi yerleştirerek "Silahlar savaş suçlularına konuk hediyesi değildir" ve "Gazze'deki savaş suçları için silahlara hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Göstericiler, "Uluslararası hukuka saygı duyun", "Soykırımı durdurun" ve "Savaş suçları için silahlara hayır" sloganları attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası Af Örgütü Almanya Ofisi'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanı Katja Müller-Fahlbusch, AA muhabirine, Başbakan Merz'in ziyaretinin Gazze'de her şeyin normalmiş gibi olduğu ve durumun sakinleştiği izlenimi verdiğini belirterek, "İnsanlar acı çekmeye devam ediyor, soykırım sürüyor, İsrail'in savaş suçları her geçen gün devam ediyor ve biz bunu protesto ediyoruz." dedi.

Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine de tepki gösteren Müller-Fahlbusch, "Öncelikle Merz'in (Binyamin) Netanyahu ile buluşması bir skandaldır. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aranıyor. Onun yeri Lahey'dir. Onunla el sıkışmanın zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Müller-Fahlbusch, Alman hükümetinin Gazze'de kullanılan silahlara yönelik ihracat izinlerini askıya alma kararını kaldırdığına dikkati çekerek, "Bu izinleri durdurma kararı zaten çok yetersizdi ve çok geç geldi. Şu anda bu kararı kaldırmak gerçekten uygun bir zaman değil. İsrail'e karşı tam bir silah ambargosu uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz'in hafta sonu İsrail'i ziyaret edeceği ve 7 Aralık'ta Netanyahu ile bir araya geleceği daha önce duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak

Benzer haberler

Almanya’da binlerce öğrenci Federal Meclisten geçen "askerlik hizmeti yasa tasarısını" protesto etti

Almanya’da binlerce öğrenci Federal Meclisten geçen "askerlik hizmeti yasa tasarısını" protesto etti

AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir

İsrail’i Ramallah’taki tarihi sütunları çalmakla suçlayan Filistin, uluslararası müdahale çağrısı yaptı

İsrail, Batı Şeria'daki "Beş Taş" operasyonuyla Filistin Devleti'ni engelleyecek bir fiili durum hedefliyor

İsrail, Batı Şeria'daki "Beş Taş" operasyonuyla Filistin Devleti'ni engelleyecek bir fiili durum hedefliyor
Almanya'nın tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı

Almanya'nın tartışmalı emeklilik tasarısı mecliste onaylandı
Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti

Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet