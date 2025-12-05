Dolar
42.56
Euro
49.58
Altın
4,194.94
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki duruma ilişkin 8 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Muhammet Tarhan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Gazze'deki duruma ilişkin 8 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama

İstanbul

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı.

Dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi sakinlerini Mısır'a nakletmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasına ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduklarını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimlerini kesinlikle reddettiklerine dikkati çeken bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın, Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açık tutulması, halkın hareket özgürlüğünün sağlanması ve Gazze Şeridi sakinlerinin ayrılmaya zorlanmaması, aksine topraklarında kalmaları ve istikrarı yeniden sağlamayı ve insani koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon çerçevesinde vatanlarının inşasına katılmaları için uygun koşulların yaratılmasına ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere tam olarak uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlar, Trump'ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılarken güvenlik ve barışı sağlamak ve bölgesel istikrarın temellerini sağlamlaştırmak için "Trump Planı"nın gecikme veya herhangi bir engellemeye maruz kalmadan tam uygulanmasının önemini vurguladı.

Bu bağlamda bakanlar ateşkesin tam sürdürülmesi, sivillerin acılarının hafifletilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılması, erken iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılması ve Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını yeniden üstlenmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin, böylece bölgede yeni bir güvenlik ve istikrar aşaması için zemin hazırlamanın gerekliliğinin altını çizdi.

Ülkelerinin, BMGK'nin 2803 sayılı kararı ve ilgili tüm BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak ve uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması için elverişli zemini oluşturmak amacıyla ABD ve ilgili tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla çalışmaya ve koordinasyona devam etmeye hazır olduklarını teyit eden bakanlar, bu çabanın uluslararası meşruiyet ve iki devletli çözüme uygun olarak, 4 Haziran 1967 sınırları içinde, Gazze ve Batı Şeria'daki işgal altındaki topraklar da dahil olmak üzere, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye, Gazze halkının acılarını hafifletecek tüm girişimlere öncülük etmeye devam edecektir
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu

Benzer haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istedi

Gazze'deki duruma ilişkin 8 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye, Gazze halkının acılarını hafifletecek tüm girişimlere öncülük etmeye devam edecektir

İsrail hapishanesinde tutulan Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'nin hayatından endişe ediliyor

İsrail hapishanesinde tutulan Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'nin hayatından endişe ediliyor
AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı

AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı
AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir

AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet