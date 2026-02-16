Dolar
43.71
Euro
51.89
Altın
5,003.66
ETH/USDT
1,970.80
BTC/USDT
68,720.00
BIST 100
14,374.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Sarıyer’de açıklarında 1 Şubat’ta karaya oturan ve bir hafta süren çalışmaların ardından kurtarılan ‘Razouk’ isimli kargo gemisi, gece saatlerinde fırtına nedeniyle Büyükdere açıklarında sürüklendi
logo
Gündem, Ramazan 2026

Ramazan etkinliklerinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu yıl ramazanda, "Külliyede Ramazan" programıyla çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

Semih Erdoğdu  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Ramazan etkinliklerinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ramazanda geleneksel hale gelen ramazan etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirmeye hazırlanılıyor.

Ramazan boyunca düzenlenecek yüzlerce etkinlik, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden, konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor.

Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

Ramazanın manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak.

Etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, "kulliyederamazan.com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ara karar
Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ramazan etkinliklerinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak

Ramazan etkinliklerinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak

Türkiye'nin en modern stadı, 2026-2027 sezonunda sporseverlerle buluşacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da görüştü

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
Ankara'da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar açıklandı

Ankara'da 134 sanıklı uyuşturucu davasında karar açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet