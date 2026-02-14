Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,062.50
BTC/USDT
69,423.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da Uluslararası Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

Ankara ve Diyarbakır'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Orhan Onur Gemici  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, 32 şüphelinin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Ankara ve Diyarbakır'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 32 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ankara ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Zanlılardan 18'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin hesaplarında 25 milyar 119 milyon lira para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu da örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerinde 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan TRT World Citizen Awards'a ilişkin paylaşım
Bayrampaşa'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

"Tefecilik" ve "nitelikli yağma" yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi tutuklandı

"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı

Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarının çökmesi nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
TÜRKSAT, uydularıyla "afetlerin kalbinde" kurumlara destek sağlıyor

TÜRKSAT, uydularıyla "afetlerin kalbinde" kurumlara destek sağlıyor
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet