Dolar
43.72
Euro
51.92
Altın
5,015.16
ETH/USDT
1,987.00
BTC/USDT
68,894.00
BIST 100
14,347.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacakları maça ilişkin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır." ifadesini kullandı.

Zehra Tekeci Eser  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması mekansal soykırımdır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı
"Çevrim içi oyunlar örgüte eleman kazandırılması ve çocukların kandırılması için kullanılıyor" uyarısı
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki "tehdit" şikayeti Gazze'ye bağışla sona erdi
Bağımlılık nedeniyle suça karışan çocuklar sanatla topluma kazandırılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararına tepki

Sınır Tanımayan Doktorlar, yılbaşından bu yana Gazze'ye yardım ulaştıramadıklarını bildirdi

İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi
Filistin: İsrail hükümetinin Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" kararı hukuken geçersiz

Filistin: İsrail hükümetinin Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" kararı hukuken geçersiz
İran: ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir

İran: ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet