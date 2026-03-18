Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ileri sürdü.

Burak Dağ  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Tel Aviv

İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırsında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.

İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın birincil istihbarat örgütünün 2021 yılından bu yana başındaki Hatib’in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırıda hedef alındığı savunuldu.

İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürülmüştü.

BAE, İran'dan bugün 13 balistik füze ve 27 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı

İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz, savaşı kalıcı sonlandıracak ve İran'a tazminat önerecek teklifi dinleriz

ABD'li cerrah, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterdi

İran basını: Güney Pars ve Aseluyeh'deki petrol tesisleri ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir Filistinli hayatını kaybetti

