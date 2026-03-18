İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ileri sürdü.
Tel Aviv
İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.
- Tahran'ın güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkım oluştu
- İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin öldürüldüğünü duyurdu
İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırsında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.
İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın birincil istihbarat örgütünün 2021 yılından bu yana başındaki Hatib’in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırıda hedef alındığı savunuldu.
İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürülmüştü.