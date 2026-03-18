Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya

ABD'li cerrah, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterdi

ABD'li cerrah Haytham Kaafarani, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında evinin yıkılmasına tepki göstererek, "Bugün İsrail, benim vergilerimle karşılanan Amerikan silahlarıyla hayallerimdeki evi yerle bir etti." ifadelerini kullandı.

Emirhan Demir  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
ABD'li cerrah, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına tepki gösterdi

Ankara

Kaafarani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir binanın saldırı sonucu yıkıldığı görüntüleri paylaştı.

Çocuklarının yaz tatillerini geçirmesi için başkent Beyrut'ta satın aldığı evin 7 yıl boyunca ödemelerini yaptığını kaydeden Kaafarani, "Bugün İsrail, benim vergilerimle karşılanan Amerikan silahlarıyla hayallerimdeki evi yerle bir etti." ifadelerine yer verdi.

Kaafarani'nin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından 70 binden fazla beğeni aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

