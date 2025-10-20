Dolar
41.94
Euro
48.82
Altın
4,347.13
ETH/USDT
3,958.70
BTC/USDT
110,339.00
BIST 100
10,484.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'e "Refah Sınır Kapısı'nı açma" çağrısı yaptı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılabilmesi için İsrail'e "Refah Sınır Kapısı'nı açma" çağrısında bulundu.

Lejla Biogradlija, Ayhan Mehmet  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'e "Refah Sınır Kapısı'nı açma" çağrısı yaptı

Ankara

Golob, Slovenya'nın ev sahipliğinde Portoroz kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 Güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) katılımıyla düzenlenen EU-MED9 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede, Gazze'deki mevcut durumu ele aldıklarını aktaran Golob, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Golob, İsrail'e Refah Sınır Kapısı'nı açma çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Golob, zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da katıldığını belirterek, "Ürdün'e desteğimiz tam. Hem bugün hem gelecek için. Avrupa, Ürdün ile birlikte bölgede daha aktif rol almak istiyor." dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de zirvenin Gazze'de varılan ateşkes konusunda işbirliğini ele almak için iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Ateşkesin sürmesini umut ediyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse uluslararası toplumun ortak ve koordineli hareket etmesi gereken bir durum meydana gelir." diye konuştu.

Plenkovic, Ukrayna'da da barışın sağlanması temennisinde bulundu.

Zirvede, 2 bildiri kabul edildi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, savunma ve Avrupa’nın stratejik özerkliği konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğiyle doğrudan bağlantılı olan enerji piyasalarının bütünleşmesinin önemine dikkati çekti.

Miçotakis, "Özellikle Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, enerji fiyatlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle enerji piyasalarının daha fazla entegrasyonu ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması ortak önceliğimiz olmalıdır." diye konuştu.

Avrupa'nın karbon azaltma hedefleri konusunda dengeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine işaret eden Miçotakis, "Aynı anda hem sosyal uyumu hem de rekabet gücünü korumalıyız. Bu hedeflere ulaşmak için daha fazla esneklik gerekiyor." dedi.

Zirveye, İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Slovenya ve İspanya'dan oluşan ve "MED9" olarak anılan ülkelerin liderleri ve bakanlarının yanı sıra Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

"Akdeniz'in kalbinde Slovenya" sloganıyla düzenlenen zirvede, Portoroz Bildirisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ortak Bildiri kabul edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Konya'da asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden çıkan piton koruma altına alındı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Ortaokul öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı

Benzer haberler

Kassam Tugayları, Gazze'deki 1 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Kassam Tugayları, Gazze'deki 1 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'e "Refah Sınır Kapısı'nı açma" çağrısı yaptı

Türkiye'nin Gazze anlaşmasındaki rolünden İsrail muhalefeti de rahatsız

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den "idam cezası getirilmezse" hükümetten desteği çekme tehdidi

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den "idam cezası getirilmezse" hükümetten desteği çekme tehdidi
İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürmek için çizdiği hayali sınır: Sarı Hat

İsrail'in Gazze'de Filistinlileri öldürmek için çizdiği hayali sınır: Sarı Hat
AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Gazze'de silahların susması gerekiyor

AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Gazze'de silahların susması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet