Dolar
43.97
Euro
51.19
Altın
5,141.73
ETH/USDT
2,130.80
BTC/USDT
72,760.00
BIST 100
12,943.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan Türkmenistan Caddesi’ni görüntüledi

Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.

Tolga Akbaba  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan Türkmenistan Caddesi’ni görüntüledi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İran

ABD-İsrail saldırıları sonrası İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Türkmenistan Caddesi büyük hasar alırken bölgedeki Diplomatik Polis Merkezi tamamen yıkıldı.

ABD-İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ana hedeflerinden biri başkent Tahran oldu. Tahran'da 28 Şubat'tan bu yana gün boyu süren saldırılar kentin birçok noktasında ağır yıkıma yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırılar sonucu yıkımın yaşandığı yerlerden biri de Diplomatik Polis Merkezi’nin bulunduğu Türkmenistan Caddesi oldu.

AA ekibi, ABD-İsrail saldırıları sonrası ağır hasar alan Türkmenistan Caddesi'ni ve yıkılan Diplomatik Polis Merkezi’ni görüntüledi.

Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.

Yıkılan Polis Merkezi’nin enkazındaki polis ekipmanları ve üniformaları dikkati çekti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bölgedeki görgü tanıkları, saldırı esnasında Diplomatik Polis Merkezi’nin karşısında bulunan bir restoranda insanların olduğunu ve yemek yedikleri sırada hayatını kaybettiklerini aktardı.

Saldırı sonucu ev ve işyerleri hasar alan Türkmenistan Caddesi sakinleri evlerini tahliye etmeye çalışıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olan doğal gaz idaresinde çalıştığını belirten bir işçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Saldırı sonrası oluşan gaz kaçaklarını tamir etmek için buradayız. Gaz sıkıntıları yangına neden olabilir önlem almaya çalışıyoruz." dedi.

ABD-İsrail saldırıları sırasında Tahran’ın Firdevsi Meydanı’ndaki başka bir Diplomatik Polis Merkezi’ni de hedef almıştı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Edirne sınır kapılarından 2025'te yaklaşık 14 milyon yolcu geçiş yaptı

Benzer haberler

UAEA: Son uydu görüntülerine göre İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde hasar görülmedi

UAEA: Son uydu görüntülerine göre İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde hasar görülmedi

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan Türkmenistan Caddesi’ni görüntüledi

Rusya: ABD ile İsrail'in eylemleri Orta Doğu bölgesini kaotik uçuruma sürükledi

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntüledi

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İnkilap Meydanı'nı görüntüledi
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da 21 bin uçuş iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet