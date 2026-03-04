Dolar
Dünya

UAEA: Son uydu görüntülerine göre İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde hasar görülmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) son uydu görüntüleri analizine göre, İran'da "nükleer malzeme içeren tesislerde" herhangi bir hasar görülmediğini, dolayısıyla radyolojik sızıntı riski bulunmadığını bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
UAEA: Son uydu görüntülerine göre İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde hasar görülmedi

Viyana

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, en son uydu görüntülerinin analizine göre, İran'da nükleer malzeme içeren tesislerde herhangi bir hasar görülmediği, dolayısıyla radyolojik sızıntı riski bulunmadığı kaydedildi.

İsfahan Nükleer Tesisi yakınında, iki binada hasar görüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, daha önce hasar tespit edildiği bildirilen Natanz'da ek bir etki tespit edilmediği vurgulandı.

Diğer nükleer tesislerde de herhangi bir etki görülmediği aktarılan açıklamada ayrıca, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ifadelerine yer verildi.

Radyolojik kazaların önlenmesi için azami itidal çağrısını yineleyen ve UAEA'nın, Orta Doğu'daki ulusal nükleer güvenlik kurumlarıyla sürekli temas halinde olduğunu belirten Grossi, şu ana kadar radyasyon artışına rastlanmadığını duyurdu.

Grossi, askeri çatışma sırasında bölgesel nükleer güvenlik ve emniyetin korunmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Grossi, 2 Mart'ta, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, saldırılarda nükleer tesislerin hasar gördüğüne dair bir göstergenin olmadığını söylemişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 2 Mart akşamında yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

UAEA, dün ise İran'daki Natanz nükleer tesisinde bazı hasarlar tespit ettiğini doğrulamış ve bu olaydan radyolojik bir sonuç beklenmediğini belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

