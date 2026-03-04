Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İsrail’in Tel Aviv kentinde sirenler çalıyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Pezeşkiyan: Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını belirtti.

Ahmet Dursun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Pezeşkiyan: Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz

Ankara

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

