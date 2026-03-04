Dolar
Dünya

İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi, “Dünya kamuoyu bir kez daha Amerikan tarafının müzakereler sırasında gösterdiği aldatıcı ve şiddet yanlısı tutuma şahit oldu." dedi.

Ahmet Dursun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi

Ankara

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Saman Niyazi, İran’ın güvenlik ve stratejik kapasitesinin, ABD ve İsrail’in öngördüğü şekilde hızlı bir çöküşe izin vermeyeceğini ve savaşın bitiş zamanının tamamen Tahran’ın kontrolünde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi döneminde Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapan İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Niyazi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de hayatını kaybettiği ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı AA muhabirine değerlendirdi.

İran’ın güvenlik ve stratejik kapasitesinin, ABD ve İsrail’in öngördüğü şekilde hızlı bir çöküşe izin vermeyeceğini ifade eden Niyazi, savaşın bitiş zamanının tamamen Tahran’ın kontrolünde olduğunu savundu.

ABD-İsrail'in İran'a Tahran-Washington müzakere sürecindeyken saldırdığına işaret eden Niyazi, “Dünya kamuoyu bir kez daha Amerikan tarafının müzakereler sırasında gösterdiği aldatıcı ve şiddet yanlısı tutuma şahit oldu. ABD, yıllarca Arap hükümetlerini İran korkusu ile manipüle etti, ‘Bölgede üs bulundurmazsanız güvenliğiniz tehlikeye girer' propagandası yaptı. Bugün Arap hükümetleri fark etti ki ABD kendi üslerini bile koruyamıyor ve gerektiğinde onları terk etmekten çekinmiyor.” ifadelerini kullandı.

Niyazi’ye göre bu gelişme, bölge ülkeleri açısından uzun vadeli güvenlik stratejilerini yeniden şekillendirmeyi zorunlu kılacak.

“Güvenlik ya herkes için olacak ya da hiç kimse için. ABD’nin tek taraflı yaklaşımı artık geçerli değil." diyen İranlı uzman, bu durumun, bölgesel güç dengesi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğini belirtti.

İran’ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve dini mirasın, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirdiğini ifade eden Niyazi, Trump yönetiminin İran’a yönelik stratejisinde ciddi bir hesap hatası yaptığını vurguladı.

Saman Niyazi, "İran yalnızca silah gücüyle değil, aynı zamanda ideolojik ve manevi kapasitesiyle de bölgesel dengeyi koruyacak yeteneğe sahip. ABD ve İsrail, İran’ın birden fazla cephede etkili bir şekilde karşı koyabileceğini hesaplamamıştı. İran'ın hassas silahları henüz savaşta kullanılmadı ve İran'dan daha yıkıcı saldırılar beklemek zorundalar." dedi.

Niyazi, İran’ın askeri ve diplomatik kapasitesinin yanı sıra küresel etki alanına da dikkati çekerek, “İran, yalnızca bölgesel bir güç değil, aynı zamanda küresel enerji ve ticaret yollarını etkileyebilecek kapasitede bir aktör. Hürmüz Boğazı gibi stratejik bölgelerde kontrol sahibi olması, savaş maliyetini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

