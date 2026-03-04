Dolar
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Tuğba Altun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Ankara
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda bölgedeki son durumu değerlendirerek, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunu ele aldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

