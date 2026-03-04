Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İsrail’in Tel Aviv kentinde sirenler çalıyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Ürdün: Topraklarımız ve hava sahamızın kırmızı çizgimiz olduğunu herkese ilettik

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkenin toprakları, sınırları ve hava sahasının kırmızı çizgileri olduğunu tüm taraflara ilettiklerini söyledi.

Mahmut Geldi  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Ürdün: Topraklarımız ve hava sahamızın kırmızı çizgimiz olduğunu herkese ilettik

İstanbul

Bakan Safedi, Meclis'teki konuşmasında ABD-İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara işaret ederek, Ürdün'ün öncelikli meselesinin kendi güvenlik ve istikrarını korumak olduğunu belirtti.

Ürdün'ün var olan gücüyle istikrarını koruyarak savaş alanı olmasına izin vermeyeceğini dile getiren Safedi, "Ürdün'ün bölgedeki tehlikeli krizlere yaklaşımı, kendi egemenliğini ve çıkarlarını koruma temeline dayalıdır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgedeki gerilimin önüne geçilmesi için çaba sarf ettiklerini, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta taraf olmadıklarını belirten Safedi, şunları kaydetti:

"Ürdün, bu savaşta taraf olmadığı halde topraklarını hedef alan saldırılara maruz kaldı. Ürdün, topraklarının yanı sıra sınırları ve hava sahasının aşılmayacak kırmızı çizgisi olduğunu herkese iletti."

Ürdün'ün Tahran'daki büyükelçilik çalışanlarının dün itibariyle ülkeye ulaştıkları bilgisini paylaşan Safedi, Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik saldırıları da kınadı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dışişleri, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırarak Türkiye'nin tepkisini iletti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası hazırlıkları için ilgili kurumlara yazı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanadalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele vurgusu
Bakan Fidan Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

