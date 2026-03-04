ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları konusunda "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını oylayacak.
Washington
ABD Senatosu'nda bugün yapılması beklenen oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama olacak.
Demokratlar tarafından verilen söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatodan geçmesinin düşük ihtimal olduğuna dikkat çekilirken, oylama Amerikan kamuoyunun büyük oranda karşı olduğu ABD-İran savaşına ilişkin Kongre üyelerinin ilk sınavı olacak.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Bu hafta içinde Temsilciler Meclisinde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken; söz konusu tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongrede kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.
Oylama öncesinde dün basın mensuplarına açıklama yapan Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, "Net hedefleri olmayan savaşlar küçük kalmaz. Daha büyük, daha kanlı, daha uzun ve daha pahalı hale gelirler. Bu, gerekli bir savaş değil. Bu, tercih edilen bir savaş." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Senatosunda bağımsızlarla birlikte Demokratların 47 sandalyesi bulunurken, Cumhuriyetçiler ise 53 sandalyeye sahip durumda.
ABD'nin İran'a saldırılarında mühimmat stoklarının azalması Kongre'nin gündeminde
ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ilk haftasında hassas mühimmat stoklarının hızla azaldığına ilişkin değerlendirmeler Washington'da tartışma konusu oldu.
Washington Post gazetesinin konuya aşina yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İran'a yönelik hava saldırılarının henüz ilk haftasında hassas güdümlü mühimmat stoklarını hızla tüketiyor.
Yetkililer, ordunun birkaç gün içinde hangi hedeflerin öncelikli olarak önleneceğine karar vermek zorunda kalabileceğini ifade etti.
Yetkililer, ABD ordusunun şu ana kadar Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) balistik füze savunma sistemleri ile Tomahawk füzeleri dahil yüzlerce gelişmiş mühimmat kullandığını belirterek, hassas güdümlü mühimmatın hızla tükendiği uyarısında bulundu.
Yetkililer, İran'a karşı uzayabilecek bir harekatın Hint-Pasifik bölgesindeki mühimmat stoklarının da azaltılmasını gerektirebileceğini ve bunun diğer tehditlere karşı hazırlığı zayıflatabileceğini belirtti.
Kongre'de mühimmat stoku ve ek bütçe tartışması
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Üyesi Mark Warner, son bir yılda farklı olaylarda harcanan mühimmat miktarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Mühimmatımız düşük seviyede." dedi.
Warner ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, operasyonun sürmesi halinde harcanan mühimmatın yerine konulması için Kongre'nin Savunma Bakanlığına ek bütçe sağlamasının muhtemel olduğunu ifade etti.
ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons da yönetimden savaşta harcanan mühimmatın maliyetini açıklamasını talep ettiğini ve ek bütçe talebinin "milyarlarca dolar" düzeyinde olmasını beklediğini söyledi.
Senatör Andy Kim ise brifing sırasında, ABD'nin İran'a kıyasla ne kadar mühimmat tükettiğini Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'e sorduğunu, Caine'in ayrıntı vermediğini ancak üyelerle konuşurken "alarm zillerinin çalmadığını söylediğini" aktardı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 50 binden fazla askerin görev aldığını, 200 savaş uçağı ve 2 uçak gemisinin kullanıldığını açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'a yönelik "daha büyük saldırıların" geldiğini, "yavaşlamanın" söz konusu olmadığını dile getirmişti.
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 4 gününde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlenmişti.