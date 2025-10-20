Dolar
Dünya

İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den "idam cezası getirilmezse" hükümetten desteği çekme tehdidi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezası" yasa tasarısı 3 hafta içinde Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse, iktidara destek vermeyeceğini söyledi.

Enes Canlı  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
İsrail'de aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den "idam cezası getirilmezse" hükümetten desteği çekme tehdidi

Kudüs

İsrail Meclisinde yeni yasama yılı açılışı bugün gerçekleşti.

İktidar ortağı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, parti grubunda yaptığı konuşmada, uzun süredir kampanyasını yürüttüğü "terör suçları için idam cezası"nı gündeme taşıdı.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek "3 hafta içinde idam cezası yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse partisinin iktidar koalisyonunu desteklemeyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı partilerin desteklediği "teröristler için idam cezası" öngören yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Başsavcılık makamının itirazı nedeniyle yasa tasarısının Meclis Genel Kuruluna gönderilmediği aktarılmıştı.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

