Dolar
42.51
Euro
49.46
Altın
4,216.32
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı

Avrupa Parlamentosunun 5 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a yazdıkları mektupta, "soykırıma ortaklığın durdurulması, İsrail'e kapsamlı yaptırımların uygulanması" çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı

Brüksel

Yeşiller grubundan Jaume Asens ve Melissa Camara, Sol gruptan Marc Botenga ve Irene Montero ile Sosyalist ve Demokratlar (S&D) grubundan Cecilia Strada, diğer vekillere göndermek üzere Kallas'a mektup yazdı.

AA muhabirinin edindiği mektupta, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması, silah ticaretinin sonlanması ve İsrail'e kapsamlı silah ambargosu uygulanması, yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren tüm şirketlere yaptırım uygulanması, İsrail'den enerji ithalatının askıya alınması, Güney Afrika'nın başlattığı davada Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbirleri ve tavsiye kararları ile Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) çıkarılan tutuklama emirleri gibi kararların somut ve bağlayıcı politikalara dönüştürülmesi talep edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mektupta, "AB kurumlarının küçümsemesine, sürekli eylemsizliğine ve bazı AB üye devletlerinin Filistin halkına karşı devam eden zulümlere ortak olmasına rağmen insan haklarını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını savunmaya devam edeceğimizi de belirtmek isteriz." ifadesi yer aldı.

Filistinlilerin Gazze'yi ve halkını yok etmeyi amaçlayan soykırım kampanyasına maruz kaldığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu soykırım, uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiği 58 yıllık yasa dışı işgal bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, AB'nin etki kapasitesi dahilindeki tüm araçları kullanarak soykırımı önleme, Filistinlileri savaş hukuku ihlallerinden koruma, ticaret ve yatırım kısıtlamaları yoluyla yasa dışı işgali sona erdirmek için işbirliği yapma ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerinin yasa dışı etkilerini tanımama yükümlülüğü bulunmaktadır."

AB'ye çağrıda bulunulan mektupta, "AB'nin sorumluluklarından kaçmaya devam edemeyeceğini, kendi ilkeleri ve UAD'nin çeşitli tavsiye görüşleri ve kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları ve yükümlülükleriyle uyumlu şekilde hareket etmesi gerektiğini acilen tekrar vurgulamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, UCM yetkililerine, yargıçlarına, BM yetki sahiplerine ve Filistinli insan hakları örgütlerine yönelik ABD yaptırımlarının açıkça kınanması istendi.

"2025 yılı sonunda 789 günlük soykırımın ve 58 yıllık yasa dışı işgalin ardından aşağıda imzası bulunan bizler, daha fazla mazeret kabul etmeyeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesini kullanan vekiller, Kallas'a hitaben de şunları kaydetti:

"Sayın Kallas, bir soykırımı durdurmak ve kınamak soyut bir diplomatik mesele veya isteğe bağlı bir tercih olarak ele alınmamalıdır. Bu, uluslararası hukukun temel ilkelerini savunma, Filistin halkının onuruna saygı gösterme ve AB'nin sonsuza dek taşıyacağı tarihi ve güncel sorumluluğu kabul etme meselesidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz

Benzer haberler

Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor

Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor

AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı

AP milletvekili Botenga'ya göre, İsrail'in Eurovision'a katılması "soykırımı aklamak" anlamına gelir

İsrail’i Ramallah’taki tarihi sütunları çalmakla suçlayan Filistin, uluslararası müdahale çağrısı yaptı

İsrail’i Ramallah’taki tarihi sütunları çalmakla suçlayan Filistin, uluslararası müdahale çağrısı yaptı
İsrail, Batı Şeria'daki "Beş Taş" operasyonuyla Filistin Devleti'ni engelleyecek bir fiili durum hedefliyor

İsrail, Batı Şeria'daki "Beş Taş" operasyonuyla Filistin Devleti'ni engelleyecek bir fiili durum hedefliyor
Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti

Uluslararası Af Örgütü, Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'e yapacağı ziyareti protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet