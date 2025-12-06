Dolar
Kültür, İsrail’in Gazze saldırıları

Atatürk Üniversitesi öğrencileri Gazze'deki kadınların yaşadığı acıları fotoğraf sergisine taşıdı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki kadınların yaşadığı acıları fotoğraf sergisine taşıdı.

Yunus Hocaoğlu  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Atatürk Üniversitesi öğrencileri Gazze'deki kadınların yaşadığı acıları fotoğraf sergisine taşıdı Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Genç iletişimciler, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle "Gazze'nin Kadınları" adlı fotoğraf sergisi açtı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, fakülte tarafından düzenlenen serginin Gazzeli kadınları konu aldığını söyledi.

İsrail'in saldırılarına değinen Taşçıoğlu, "Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce dünyanın gözü önünde çok elim, çok vahim bir soykırım başladı ve bu soykırımın etkileri hala günümüzde devam ediyor." dedi.

"Gazze gündemden düşmek üzere, acıyı hatırlatmak istedik"

Taşçıoğlu, bu soykırımın gündemdeki etkisinin azaldığına işaret ederek, "Belki gündemden düşmek üzere ya da sıcak gündemden soğuk gündeme dönüşmek üzere. Fakat böyle bir süreçte öğrenci ve hocalarımızın emekleriyle bu sergiyi açarak hem 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde hem de kadınlarımıza seçme seçilme hakkının verildiği bu önemli günde bu acıyı yeniden hatırlatmak, bu soykırımda azmiyle, mücadelesiyle ayakta kalan kadınları tanıtmak için böyle bir sergi düzenledik." diye konuştu

Gazze'deki acıların devam ettiğini vurgulayan Taşçıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim şanlı tarihimizde de verdiğimiz bütün mücadelelerde en ön safta kadınlar yer alıyor. Dolayısıyla gönül coğrafyamızda da verilen mücadelede yine kadınların ön planda olduğunu haberlerde görüyoruz. Gazze'nin acısı bitmedi, bugün Gazze farklı bir olayla imtihan ediliyor. Kış mevsiminin yaklaşması, aşırı yağışlar ve bunların oluşturduğu ızdıraplar yine medyaya yansıyor. Biz bu etkinliğimizle bir nebze olsun bu acıyı hatırlatabilmek, bu onurlu mücadeleyi bütün kamuoyuna duyurmak istedik. Bu mücadelede şehit düşen başka bütün kadınlarımıza, zorlukları dünyaya zorluklarla duyuran basın şehitlerimize rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek, Gazzeli kadınların yaşadığı acıları yansıtan ve bugüne özel olduğu için bir gün sürecek serginin açılışı yapıldı.

