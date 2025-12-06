Gazze’deki acıyı tuvaline taşıyan ressam: Renklerimiz, sesimizi dünyaya ulaştırıyor
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yaşayan Filistinli ressam Muhammed Mugari, Filistinlilerin yıllardır süren kuşatma, yoksulluk ve savaş koşulları altında yaşadığı acıları resimleriyle dünyaya duyurmaya devam ediyor.
Deyr Belah
Yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı bölgede çalışmalarını sürdüren Mugari, eserlerini “Gazze’nin Dili” olarak nitelendiriyor. Uluslararası sergilerde ve festivallerde yer bulmasına rağmen savaş nedeniyle Gazze’den çıkamayan sanatçı, “Hayalim, tablolarımın yanında durup halkımın hikayesini dünyaya anlatabilmek” dedi.
Filistinli ressam Muhammed Mugari’nin “Seyyid es-Sabr” (Sabır Efendisi) isimli eseri, savaş boyunca yük taşıyarak bölge halkının hayatta kalma mücadelesinde önemli bir yere sahip olan eşeği konu alıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bir diğer çalışmasında ise saatlerce yardım kuyruğunda beklemesine rağmen yemek alamayan bir çocuğun hikayesini resmeden Mugari, çocuğun kendisine söylediği “Açım ama sadece ben değilim” cümlesinin eserin çıkış noktası olduğunu ifade etti.
Sanatçı, sırtı dönük bir kadın figürü üzerinden Filistinli kadınların su, ekmek ve güvenli barınak arayışı gibi ağır sorumlulukları omuzladığını da vurguladı.
Mugari, çalışmalarının amacının Gazze’de yaşananların dünyaya duyurulması olduğunu belirterek, “Acıyı ve bekleyişi yıllardır yaşıyoruz. Ama renk ve fırçayla sesimizi dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.