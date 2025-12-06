Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, sabah erken vakitlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde şiddetli hava saldırıları düzenleyerek, çok sayıda binayı da paylayıcılarla yıktı.

Hosni Nedim, Ramzi Mahmud, Mehmet Nuri Uçar  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

Gazze

Ateşkese rağmen İsrail tarafından sürdürülen bu saldırılar, 10 Ekim’de yürürlüğe giren anlaşmanın yeni ihlalleri olarak kayda geçti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin Refah ve Han Yunus kentlerinin doğu bölgelerine art arda şiddetli bombardıman gerçekleştirdiğini, bununla eş zamanlı olarak Han Yunus’un doğusu ile Gazze kentinin kuzeyine topçu atışları yapıldığını aktardı.

İsrail zırhlı araçları da Han Yunus’un kuzeydoğusundaki bölgelere yoğun atış saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki evleri dinamitle patlattı, ayrıca Beyt Lahiya ve Bureyc Mülteci Kampı’nda da benzer yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

Gazze kentinin doğusunda konuşlu İsrail askerleri, Tuffah Mahallesi semalarına aydınlatma fişekleri atarak, aynı anda bölge çevresine birçok top mermisi saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı doğusuna da hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar ve dinamitleme faaliyetlerinin Filistinliler arasında can kaybına ya da yaralanmalara yol açıp açmadığı henüz netleşmedi.

İsrail, Hamas’la imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Gazze’deki resmi kaynaklara göre, yalnızca geçtiğimiz 4 Aralık gününe kadar yüzlerce ihlal kaydedildi ve bu ihlallerde 366 Filistinli öldürüldü.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

