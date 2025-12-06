Dolar
Gündem

Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

Mertkan Oruç  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildiği bildirildi.

Ekiplerin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu maddenin imha edildiği ve olay hakkında Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç gruplarını besleyen ve ülke güvenliğini zayıflatan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin bağımlılığı artıran, kamu düzenini bozan, suç örgütlerine finansman sağlayan ve gençlerin geleceğini tehdit eden bir faaliyet olduğu bilinciyle, mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla, uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşumuzdan taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesine de yer verildi.


