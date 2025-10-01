İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepkiler
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail zulmüne karşı “İnsanlık Cephesinin” barışçıl bir hareketi olduğunu belirtti.
- Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail donanma unsurları, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini aldıklarını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:
“Küresel Sumud Filosu gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Duran: Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda filoya yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.
Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."
Kabine üyelerinden tepkiler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.
İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:
"Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir. Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan kınama
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Dünyanın muhtelif coğrafyalarından İsrail Hükümeti'nin Gazze'ye yönelik ablukasını sonlandırmak için bir araya gelen insanlık ittifakına yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırı, Netanyahu ve hükümetinin bölge istikrarı ve güvenliği için en büyük tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Silahsız ve barışçıl bir misyonla, ölüme terk edilen masum sivillere insani yardım ulaştırma amacı taşıyan, rotası Gazze pusulası vicdan olan Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sulardaki bu müdahalelerin engellenmesi ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukanın sonlandırılması uluslararası toplumun hukuki ve vicdani sorumluluğudur."