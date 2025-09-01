Dolar
41.11
Euro
48.24
Altın
3,471.08
ETH/USDT
4,416.40
BTC/USDT
108,500.00
BIST 100
11,293.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çin’in Tiencin kentinde “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu” düzenleniyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin Yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Adalet Bakanı Tunç: Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

Ankara

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 adli yılının hayırlı olmasını dileyerek, adaletin, devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı, bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değeri olduğunu kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hukukun üstünlüğünün, milletin ortak vicdanı olduğunu belirten Tunç, güçlü bir hukuk devletinin ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Adalet politikalarının temelini, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık ile bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancın oluşturduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için fiziki ve teknolojik altyapımızı geliştirmeye, insan kaynağımızı güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye, reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasimizi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Yılmaz Tunç, demokrasiyi, milli iradeyi, ülkenin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle fırsat vermeyeceklerini belirtti.

"Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracaklarını, gelecek nesillere daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Tunç, şu görüşleri paylaştı:

"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adaletin Yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız. Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için görevlerini yaparken şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarımızı ve personelimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira para cezası
Adalet Bakanı Tunç: Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum
İstanbul'da yasa dışı bahse aracılık eden suç örgütünün yöneticisi itirafçı oldu
Polis özel harekat timleri, zorlu görevler için sıkı eğitimden geçiyor

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

Adalet Bakanı Tunç: Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik

Trafikte yol kesenlere hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet