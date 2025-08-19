Dolar
40.89
Euro
47.82
Altın
3,342.89
ETH/USDT
4,292.20
BTC/USDT
115,600.00
BIST 100
10,987.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" dördüncü toplantısına başkanlık edecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni"nde konuşuyor
logo
Gündem

Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma kapsamında, 1 Ocak 2017'den bu yana 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresinin tamamlandığını, 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağlandığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Ankara

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukundaki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırmayı, Türkiye genelinde etkin ve başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Toplumsal hayatta kişiler arasında çıkan ve uzayan ihtilafları, hayata geçirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturduklarına işaret eden Tunç, böylece adalete erişimi kolaylaştırdıklarını, yargının iş yükünü hafiflettiklerini ve toplumsal barışa katkı sunduklarını kaydetti.

Uzlaştırma kurumuyla ihtilafları büyümeden sonuca bağladıklarını aktaran Tunç, şu bilgileri verdi:

"Bu şekilde mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlıyoruz. Uzlaştırma kapsamında 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresini tamamladık. 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağladık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak reform irademizi daima diri tutarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırıldı
Bakan Kurum: 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gönüllüler Koalisyonu Çevrim İçi Liderler Toplantısı"na katılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Benzer haberler

Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç: Bu adli soruşturmalar üzerinden manipülasyon yapmak Cumhuriyet Halk Partisine oy kazandırmaz

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Ankara Adalet Sarayı paylaşımı

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Ankara Adalet Sarayı paylaşımı
Adalet Bakanı Tunç'tan "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet