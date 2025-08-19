Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" dördüncü toplantısına başkanlık edecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni"nde konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir ayda yüzde 13 azalarak yüzde 45,21'e düştü

Sıcak havanın etkisiyle günlük su tüketiminin 3,5 milyon metreküp civarında seyrettiği İstanbul'da baraj doluluk oranları, son 1 ayda yüzde 13,07 düşerek bugün itibarıyla yüzde 45,21'e kadar geriledi.

Zeynep Rakipoğlu, Rüveyda Mina Meral  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir ayda yüzde 13 azalarak yüzde 45,21'e düştü

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki su seviyesinde, sıcak havanın da etkisiyle düşüş devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da 58,28 iken, son bir ayda yüzde 13,07 azalarak bugün itibarıyla yüzde 45,21 olarak ölçüldü.

Su miktarı, Ömerli'de 42,53, Darlık'ta 57,07, Elmalı'da 63,79, Terkos'ta 50,28, Alibey'de 28,6, Büyükçekmece'de 45,49, Sazlıdere'de 40,11, Istrancalar'da 28,99, Kazandere'de 28,11, Pabuçdere'de 36,95 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 395,79 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 405,65 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 476 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 72,32, 2016'da yüzde 55,63, 2017'de yüzde 65,63, 2018'de yüzde 66,46, 2019'da yüzde 62,52, 2020'de yüzde 51,11, 2021'de yüzde 61,45, 2022'de yüzde 61,13, 2023'te yüzde 32,66, 2024'te yüzde 51,01 ve 2025'te yüzde 45,21 olarak kaydedildi.

Barajlardaki su miktarı son 10 yılın ağustos aylarının ikinci en düşük seviyesinde

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğu kesimleri hariç diğer bölgelerinde son 2 yılın kurak geçtiğini belirtti.

Buna bağlı olarak başta İstanbul olmak üzere barajlardaki su seviyesinin arzu edilenin altında seyrettiğine dikkati çeken Toros, "Geçen yıl ağustos sonunda barajlardaki doluluk oranı yüzde 45'ti. Bu yıl ise daha ağustos bitmeden yüzde 45 seviyelerine düşmüş oldu. Son 10 yıldaki baraj doluluk oranı, 2023'ten sonraki en düşük seviyesinde gözüküyor." diye konuştu.

Toros, bu kadar düşük seviyede su miktarına az rastlandığını belirterek, bu nedenle 2025'in endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Kış döneminde İstanbul'da ortalama 3 milyon metreküp olan su tüketiminin haziran ve temmuz ayları ve bugünlerde zaman zaman 3,5 milyon metreküpü aştığına dikkati çeken Toros, kuraklığın devam etmesi ve yakın vadede yağışlı sistemin gözükmemesi nedeniyle barajlardaki su miktarının daha fazla tükenmemesi için su tasarrufu yapılmasının önemini vurguladı.

"Kısa vadeli yağışlar barajlara fayda sağlamıyor"

Prof. Dr. Toros, kentte yağışın beklenip beklenmediğine ilişkin, "Kısa vadede önemli bir yağışlı sistem gözükmüyor. Kısa vadeli yağışlar etki etmiyor. Uzun vadede yağması gerekiyor. Yani barajlara suyun gelmesi için peş peşe toprağın suya doyması gerekiyor. Önce toprağın suya doyması, ondan sonra hem yeraltına hem de akışa geçerek barajlara ulaşması gerekiyor. Akışa geçmeyen yağmur suları barajlara bir fayda sağlamıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yılbaşından bu yana yaklaşık 750 milyon metreküp suyun kullanıldığını, bunun önemli bir kısmının İstanbul dışından, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden alındığını aktaran Toros, "Uzun vadede yağmur hasadı, yağmur tasarrufu veya kullanılan suyun tekrar kullanmayla ilgili ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Kaynakları verimli kullanırsak Türkiye'nin su sorunu yoktur. Ama aksi takdirde her sene sıkıntı yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
