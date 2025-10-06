Dolar
41.69
Euro
48.87
Altın
3,956.60
ETH/USDT
4,643.40
BTC/USDT
124,600.00
BIST 100
10,718.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndan yayındayız.
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

İrem Demir  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamada, bu gece yarısı itibarıyla bölgeye yeni bir yağışlı sistemin giriş yapmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sistemin etkisiyle bugün 23 derece civarında seyreden sıcaklığın, bu gece itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla 6-8 derece birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın erken saatlerde Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışın, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetleneceği aktarılan açıklamada, yağışın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, güneyin ılık ve nemli havasıyla Balkanların soğuk havasını buluşturan alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca bölgede etkili olmaya devam edeceği, bu nedenle kuvvetli lodosla aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklığın 14-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Sonbahar mevsiminin bugünlerinde 20 derecelerin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığıyla atmosferin üst katmanlarına Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava akımları sonucu kararsız hava koşulları oluştuğu aktarılan açıklamada, yağış miktarlarının bölgesel olarak beklenenden fazla olabildiği, bu nedenle alçakta kalan yerlerde su baskını, yollarda göllenme ve benzeri hadiseler yaşanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, İBB ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldığı belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Benzer haberler

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor
Guatemalalı piyanistler, Türkiye'deki konserleriyle Latin Amerika müziğini tanıtıyor

Guatemalalı piyanistler, Türkiye'deki konserleriyle Latin Amerika müziğini tanıtıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet