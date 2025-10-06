Dolar
41.69
Euro
48.89
Altın
3,956.90
ETH/USDT
4,637.00
BTC/USDT
124,450.00
BIST 100
10,714.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndan yayındayız.
logo
Gündem

İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

İzmir'de Buca Belediyesinde çalışan memurlar, 5 aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Günay Pabuşçu  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

İzmir

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, yaptığı açıklamada, 2 Ekim'de söz verilmesine rağmen hiçbir ödeme alamadıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buca Belediyesi yönetiminin gerekçe gösterdiği ekonomik kriz, bütçe yetersizliği ve mali sıkıntıların emekçilerin sırtındaki yükü her geçen gün daha da ağırlaştırdığını dile getiren Hükenek, şunları kaydetti:

"Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, bankalardan kredi çekmek zorunda kalan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir. Ailesinin geçimini sağlamakta zorlanan, çocuklarının okul masraflarını dahi karşılayamayan emekçiler her gün biraz daha borca sürüklenmektedir. Ekonomik krizin bedelini yine emekçilere ödetmeye çalışan bu yaklaşım kabul edilemez."

Verilen sözlerin yerine getirilmesi talebini yineleyen Hükenek, maaş alacakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve demokratik haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Benzer haberler

İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Hollandalı 74 yaşındaki Maria, Filistin'e dikkati çekmek için bisikletle bir ayda tüm ülkeyi dolaştı

Fransızlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı grevde

Fransa'da AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde

Fransa'da AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler eylemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet