ABD, eski Küba lideri Raul Castro'yu "ABD vatandaşlarını öldürmeyi planlamakla" suçluyor ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan" suçlayan iddianameyi açıkladı.

Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Küba'nın eski lideri Castro hakkında ABD Adalet Bakanlığının iddianame duyurusu yapan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürme ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söyledi.

Söz konusu iddianamenin, 23 Nisan 2026 tarihinde Miami bölgesinde görev yapan bir büyük jüri tarafından kabul edildiği bilgisini paylaşan Blanche, Küba asıllı Amerikalıların yoğun olarak bulunduğu salonda ABD vatandaşlarına yönelik suçların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Adalet Bakan Vekili, "İddianamede belirtildiği üzere, onlar silahsız sivillerdi ve Florida Boğazı üzerinden kaçarak zulümden kurtulmaya çalışan insanları kurtarmak ve korumak amacıyla insani yardım uçuşları gerçekleştiriyorlardı." diye ekledi.

Yaklaşık 70 yıl aradan sonra ilk kez Küba rejiminin üst düzey yöneticilerinin ABD vatandaşlarının ölümüyle sonuçlanan şiddet eylemleri nedeniyle yargılanmak üzere suçlanmakta olduğunu belirten Blanche, dava üzerinde "titizlikle çalışan FBI'a, savcılara ve ajanlara" teşekkür etti.

Blanche'ın açıklaması, ABD'nin Küba'ya yönelik baskılarının arttığı dönemde yaşanan son gelişme olarak kayıtlara geçti.

ABD basınına göre, 2021'de Küba Komünist Partisi liderliğinden resmen istifa eden Raul Castro, hala ülkenin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın eski lideri Castro'yu ve GAESA şirketini hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımladı.

Küba halkına İspanyolca seslenen Rubio, "Günde 22 saat elektriksiz yaşamak zorunda kalmanızın nedeni ABD'nin uyguladığı petrol ablukası değil. Bildiğiniz gibi, yıllardır elektrik kesintilerinden muzdaripsiniz." ifadelerini kullandı.

Rubio, 30 yıl önce Castro'nun GAESA adında bir şirket kurduğunu, bu şirketin Küba ordusu tarafından işletildiğini ve gelirlerinin ülkedeki "mevcut hükümetinizin bütçesinin üç katı" olduğunu söyledi.

GAESA'nın 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğunu ve Küba ekonomisinin yüzde 70'ini kontrol ettiğini öne süren Rubio, "Dünyadaki diğer tüm ülkeler gibi petrol almak için para kullanmak yerine, parayı ellerinde tutmak için (Eski Venezuela Başkanları) Hugo Chavez ve (Nicolas) Maduro'dan gelen bedava petrole bağımlıydılar. Ancak şimdi bedava petrol gelmeyince, hem halktan fedakarlık istiyor hem de jeneratörleri ve araçları için yakıt satın alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Küba halkına ABD ile "yeni bir sayfa açmayı" teklif etti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Küba'nın herhangi bir "devrim" tarafından değil, GAESA şirketi tarafından yönetildiğini belirterek, bu şirket yöneticilerinin lüks içinde bir hayat sürdüğünü, Küba halkının ise büyük sıkıntılar yaşadığını vurguladı.

Rubio, "Ancak Başkan (Donald) Trump ABD ile Küba arasında yeni bir yol öneriyor. Yeni bir Küba'da, sadece GAESA üyeleri değil, sıradan bir Kübalı da benzin istasyonu, giyim mağazası veya restoran sahibi olabilir." sözlerine yer verdi.

Küba halkını ABD safında yer almaya çağıran Rubio, Trump yönetiminin Küba ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu" vurgulayarak, şu anda Kübalıların önündeki tek engelin "ülkeyi kontrol eden yapı" olduğunu kaydetti.

Bu gelişme, kendisi de Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Rubio'nun, ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla Küba halkına doğrudan hitap ettiği ilk konuşma olarak öne çıktı.

Öte yandan ABD medyası, söz konusu gelişmeyi Küba’ya yönelik baskıların artacağının göstergesi olarak yorumlarken, ABD Adalet Bakanlığı’nın bugün Miami’de düzenlenecek bir etkinlikte Küba’nın eski lideri Castro’ya yönelik bazı suçlamaları açıklamasının beklendiğini duyurdu.