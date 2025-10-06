Dolar
41.68
Euro
48.84
Altın
3,954.02
ETH/USDT
4,675.40
BTC/USDT
125,200.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek “Türkiye Innovation Week” etkinliği öncesi Galata Kulesi’nde özel bir mapping gösterisi gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir millet 3 devlet anlayışı yaygınlaşıyor

Türk Devletleri İşbirliği Günü'nde İstanbul ile Ankara'daki bazı köprü ve binalar turkuaz renge büründü

Türkiye'nin TDT Temsilciliğine atanan Büyükelçi Ekici, güven mektubunu sundu

Türkiye'nin TDT Temsilciliğine atanan Büyükelçi Ekici, güven mektubunu sundu
Bişkek'ten Gebele'ye: Türk devletlerinin başarıları ve geleceğe bakış

Bişkek'ten Gebele'ye: Türk devletlerinin başarıları ve geleceğe bakış
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet