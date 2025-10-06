Dolar
41.69
Euro
48.77
Altın
3,936.56
ETH/USDT
4,580.90
BTC/USDT
124,502.00
BIST 100
10,805.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 0,54'e geriledi.

Fatih Çapkın  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, tamamen kuruma noktasına geldi.

21 Eylül'de yüzde 5,08 olan iki barajın doluluk ortalaması, 5 Ekim itibarıyla 0,54 olarak ölçüldü.

Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı
Bakan Kacır: Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle daha güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında "çatı protokolü" imzalandı

Benzer haberler

Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa'nın simgelerinden Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu binası 85 yıldır ayakta

Otomotiv endüstrisinin eylül ihracatı 3,6 milyar doları aştı

Kayseri'de baraj suyu çekilince eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı

Kayseri'de baraj suyu çekilince eski 4 yerleşim yeri ortaya çıktı
Meslek liseliler tasarladıkları mini otonom araçla uluslararası yarışmalarda zirveyi hedefliyor

Meslek liseliler tasarladıkları mini otonom araçla uluslararası yarışmalarda zirveyi hedefliyor
Olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak

Olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet