Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,750.70
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Gündem

Trafikte yol kesenlere hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Trafikte yol kesenlere hapis cezası geliyor

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon'un Çaykara ilçesinde "gelin çıkarma merasimi" sırasında silahla ateş edilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, 2 şüphelinin "Olası kastla adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü keserek araca saldıran ve hakaretler eden zanlının da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mala zarar verme", "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından tutuklandığını bildirdi.

Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacağını, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Tunç, Bakanlık olarak bu konuda hazırladıkları yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ifade etti.

Bu düzenlemelerin, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirileceğini aktaran Tunç, "Buna göre, trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir ve tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

"Masum insanların hayatını riske atan davranışlara müsamaha gösterilmeyecek"

"Aynı şekilde düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırılmaktadır." ifadesini kullanan Tunç, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız taslakta meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar (kuru sıkı silahlar) da bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Belirtmek gerekir ki bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı
TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı
Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Van'da "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı

Benzer haberler

Trafikte yol kesenlere hapis cezası geliyor

Trafikte yol kesenlere hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da yapılacak

Uzlaştırma yöntemiyle yaklaşık 2 milyon dosyada anlaşma sağlandı

Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Tunç: Bu adli soruşturmalar üzerinden manipülasyon yapmak Cumhuriyet Halk Partisine oy kazandırmaz

Adalet Bakanı Tunç: Bu adli soruşturmalar üzerinden manipülasyon yapmak Cumhuriyet Halk Partisine oy kazandırmaz
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet