Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Gündem

Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alması nedeniyle patlayıcıyla yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin inşası tamamlandı.

Yeter Erdine  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan site alanında inşa edilen 750 konutu bitirdiklerini ve anahtarları teslim etmeye başladıklarını belirtti.

Yavuz, bölgede 10 iş yeri ve taziye evini de bitireceklerini aktardı.

"Bu başarı aziz milletimizin ve kutlu devletimizin" ifadesini kullanan Yavuz, desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yavuz'un paylaştığı görüntülerde depremin ardından 15 katlı 9 binanın eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldığı anlar ve ardından yeniden yapılan kalıcı konutlar yer aldı.

TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı
Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Van'da "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı

