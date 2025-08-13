Dolar
40.77
Euro
47.74
Altın
3,351.57
ETH/USDT
4,723.00
BTC/USDT
121,768.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara

Tunç, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanı'nın kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış, siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç'tan yeni Ankara Adalet Sarayı paylaşımı

Adalet Bakanı Tunç'tan "sahte diploma" soruşturmalarına ilişkin açıklama

Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınları soruşturmaları kapsamında iki ayda 39 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınları soruşturmaları kapsamında iki ayda 39 kişi tutuklandı
FETÖ'nün finans ve mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı

FETÖ'nün finans ve mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet