Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersin, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacağını bildirdi.
Ankara
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yarın yaklaşık 18 milyon öğrencimiz ve 1 milyonu aşkın öğretmenimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalıyor. Tazelenmiş umutlar ve heyecanla başladığımız yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersimiz 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' olacak.
En büyük sermayemiz her bakımdan donanımlı insanımızdır. Bireysel gelişim kadar toplumsal kalkınmamızın da temeli olan eğitim meşalesinin geleceğimizi her geçen gün daha güçlü olarak aydınlatmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum."