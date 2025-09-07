Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,289.00
BTC/USDT
111,172.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersin, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacağını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yarın yaklaşık 18 milyon öğrencimiz ve 1 milyonu aşkın öğretmenimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalıyor. Tazelenmiş umutlar ve heyecanla başladığımız yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersimiz 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

En büyük sermayemiz her bakımdan donanımlı insanımızdır. Bireysel gelişim kadar toplumsal kalkınmamızın da temeli olan eğitim meşalesinin geleceğimizi her geçen gün daha güçlü olarak aydınlatmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Moğolistan'ı ziyaret etti
Küresel Sumud Filosu'na destek için birçok ilde yürüyüş düzenlendi
Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Makro ekonomik istikrar ve reform programı birçok testten başarıyla geçti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet