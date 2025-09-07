Küresel Sumud Filosu'na destek için birçok ilde yürüyüş düzenlendi
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Türkiye’nin birçok ilinde yürüyüşler yapıldı.
Ankara
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve diğer katılımcılar Melike Hatun Camisi önünde toplandı.
- Birçok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
- İspanya’dan kalkan Küresel Sumud Filosu tekneleri Tunus açıklarına ulaşmaya başladı
Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, "Ankara'dan Sumud'a direnişe bin selam", "Yükümüz vicdan, rotamız Gazze", "İnsanlığın onuru Sumud filosu" sloganları attı.
Platform adına burada basın açıklaması yapan Alparslan Aydar, İsrail'in kurulduğu günden bugüne uyguladığı kontrollü terör politikasıyla sınırlarını genişletme çabasında olduğunu söyledi.
Siyonizmin son bir asırda Filistin'i kan gölüne çevirdiğini ve dünyanın bu vahşeti sadece seyrettiğini ifade eden Aydar, hiçbir hukuki gerekçesi olmayan ve yaklaşık 20 yıldır devam eden Gazze ambargosunun, ramazan ayından bugüne artık tahammül edilemez noktaya ulaştığını vurguladı.
Aydar, bebekler ve kadınların da dahil olduğu 2 milyona yakın sivilin, açlık kaynaklı kitlesel ölümlerle yüz yüze geldiğine işaret ederek, "Tüm bunlara rağmen Güvenlik Konseyi'nde veto yetkili devletlerin olması sistemi tıkamış, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar kayda değer hiçbir şey yapmamış ve işlenen soykırıma adeta seyirci kalmıştır." değerlendirmesini yaptı.
"Türkiye'nin tüm kesimleriyle filoya destek olmasını bekliyoruz"
Siyonizmin bir asırdır kesintisiz bir şekilde zulmettiği Filistin halkının büyük bir sabır ve kararlılıkla direniş sergilediğine dikkati çeken Aydar, sözlerine şöyle devam etti:
"Yerelde başlayan ve insanlık vicdanını esas alan bu eylemler, önce Küresel Gazze Yürüyüşü ve bugün de ebabil kuşlarını hatırlatan küçük gemilerle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dönüşmüş durumdadır. 44 ülkeden binlerce gönüllü filoya katılmak için müracaat etmiştir. Dünyanın her köşesinden farklı diller, dinler, meşrepler, mezhepler ve mesleklerden binlerce insan, insanlığın ölmediğini hatırlatmak için canlarını ortaya koymuşlardır.
ANFİDAP olarak Küresel Sumud Filosu'nu kolektif sivil ve tüm insanlığın bir araya gelerek oluşturduğu barışçıl bir girişim olarak tanıyor, gıda, ilaç, su ve diğer temel insani yardım malzemelerinin engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaşabilmesi için insani koridorların açılmasını talep ediyor, Türkiye'nin tüm kesimleriyle filoya destek olmasını bekliyoruz.
Türkiye, dünyanın başına bela olan siyonizm karşısında barışçıl ve sivil bir eylem ortaya koyarak Gazze'ye insani koridor açabilmek için hayatlarını ortaya koyan içinde vatandaşlarımızın da olduğu filoya gereken desteği vermeli ve yalnız bırakmamalıdır. On binlerce kadın ve çocuğu katleden İsrail karşısında büyük bir kararlılık ve azimle tavır alarak dünyanın hemen her tarafından filoya katılan yiğitlere selam olsun."
Programda, ANFİDAP Dönem Sözcüsü Mansur Özdemir de konuşma yaptı, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a giden ANFİDAP üyelerinin mesajları dinletildi.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Tekirdağ
Kentte, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenledi.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çok sayıda kişi, İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde sahil dolgu alanda bir araya geldi.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'nden balıkçı tekneleri ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü sporcuları Türkiye ile Filistin bayraklarıyla denizde tur attı.
Sahildeki göstericiler de ellerindeki Filistin bayraklarıyla İsrail saldırısı altındaki Gazze’de yaşayanlara tepki gösterdi.
Vakfın Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldiklerini söyledi.
Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın ortak vicdanı olduğunu aktaran Çalışkan, "700 gündür Filistin'de insanlar ölüyor. Bu topraklarda yüzyıllardır uydurulan siyonistlerin yalanının apaçık ortaya çıktığını gördük. Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya'dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşının bulunduğu Sumud Filosu bizim için bir umut oldu. Sumud kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerini aldırmadan, içerisinde dini, ırkı, görüşü ve inancı bir kenara bırakarak sadece dertleri Gazze'de katliam var, bu katliamları durduralım oldu. Filo hepimizin umudu oldu." dedi.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Filistin'deki acıların dinmesi için dua ettiklerini, her zaman mazlumun yanında olduklarını dile getirdi.
Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ise Gazze'de ölümlerin bitmesini istediklerini, Küresel Sumud Filosu'na destek için etkinliğe katıldıklarını aktardı.
Kırklareli
Kentte, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliğince Millet Bahçesince oturma eylemi yapılarak, Küresel Sumud Filosu'na destek verildi.
İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan, Mavi Marmara, Madleen ve Handala'dan sonra Küresel Sumud Filosu'nun Akdeniz'de Gazze'ye doğru yelken açtığını, Sumud'un diğer yardımlardan çok farklı olduğunu belirtti.
Sumud Filosu'nu desteklediklerini aktaran Özcan, kutlu sefere katılanların yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.
Bursa
Bursa Gazze Dayanışma Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelenler, Filistin'e destek sloganları attı.
Platform adına basın açıklaması yapan Recep Karaoğlu, Gazze'de yaşananların "çatışma" ya da "savaş" kavramlarıyla açıklanamayacağını, açıkça soykırım olduğunu belirtti.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın onurunu savunan, adalet arayışını temsil eden tarihi bir girişim olduğunu ifade eden Karaoğlu, "Bununla birlikte Türkiye, filo ile sürekli iletişim kurarak koordinasyonu üstlenmelidir. Sumud Filosu'nun rota boyunca güvenliği için gerektiğinde askeri ve güvenlik desteği sağlamalı, olası engelleri önlemeli ve filonun Gazze limanlarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamalıdır." diye konuştu.
Türkiye'nin yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda tarihsel ve manevi sorumluluk taşıdığını söyleyen Karaoğlu, şunları kaydetti:
"Bugün Gazze, yalnızca Filistin'in değil, bütün ümmetin imtihanıdır. Gazze'deki çocukların gözyaşı, ümmetin sessizliğine yönelmiş bir feryattır. Hiçbir Müslüman bu zulme sırtını dönemez, bu soykırımı görmezden gelemez. Ümmet, tarihin en kritik sınavlarından birindedir, ya mazlumların yanında dimdik duracak ya da suskunluğuyla zalimlerin suçuna ortak olacaktır.
Bizler, ümmete çağrımızı yineliyoruz. Gazze için sesinizi yükseltin, bulunduğunuz her yerde zulme karşı çıkın. Dualarınızı eylemlerinizle, yardımlarınızı dayanışmayla pekiştirin. Hangi coğrafyada olursanız olun, bu davayı kendi davanız bilin. O halde unutmayalım. Gazze'yi savunmak, insanlığı savunmaktır. Gazze'ye omuz vermek, kardeşliğimize ve ümmet bilincimize omuz vermektir."
Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Eskişehir
Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek düzenlediği yürüyüş için çok sayıda kişi, Reşadiye Camisi önünde bir araya geldi.
Grup, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinden Ulus Anıtı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.
Grup adına açıklama yapan İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşananların artık bir savaş değil çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı olduğunu söyledi.
Açlığın, susuzluğun, elektriksizliğin, ilaçsızlığın birer savaş aleti haline getirildiğini kaydeden Şirin, "Kadınların, çocukların ve yaşlıların bile bile ölüme sürüklendiği, ekranlardan canlı yayınlanan bir vahşet. Biz bugün buradayız. Eskişehir'den haykırıyoruz, ey İsrail, Amerika, siyonistler, siyonizme çanak tutanlar. Yeter artık döktüğünüz kan, yaydığınız vahşet." diye konuştu.
Yaklaşık 1000 vicdan sahibi insanın, 44 ülkeden 100'ü aşkın gemi ve yelkenliyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun sadece yardım taşımadığını ifade eden Şirin, "Bu filo insanlığın onurunu, vicdanını ve umudunu taşıyor. Sumud, tarihinin vicdan terazisine bırakılmış ortak bir iradedir." dedi.
İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesiyle sona eren programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar da katıldı.
Sinop
Kentte, "Filistin'e Destek Platformu'nun" çağrısı üzerine Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankartlar açarak, İsrail'i kınayan sloganlar attı.
Platform adına burada basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını söyledi.
Son saldırılar ve uygulamalarla birlikte Gazze halkının dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Köstek, şunları kaydetti:
"Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor. Bu sefer uluslararası Sumud Filosu bir kutu undan, birkaç paket pirinçten daha fazlasını taşıyor. Akdeniz insanlığın onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyor. Uluslararası Sumud Filosu, Gazze'ye yalnızca yiyecek ve ilaç değil, insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıyor. Filistin'in yanında dimdik duran, 44 ülkeden fazla, binlerce aktivistin katılımıyla, 100'e yakın gemi ile bu yolculukta buluşuyor. Katil İsrail bilsin ki, ne abluka, ne barikat, ne de zulüm insanlığın vicdanını susturamaz. Bu sefer, yalnızca bir yardım seferi değil, insanlığın tarih önünde verdiği onur imtihanıdır. Buradan dünyaya ilan ediyoruz. Gazze yalnız değildir, soykırıma karşı susmak, insanlığın kara lekesidir."
Köstek’in açıklamasının ardından dualar edilerek, elde edilen gelirin Filistin’e gönderileceği Hayır Çarşısı açıldı.
Tokat
TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri Tarihi Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Burada, Gazzeliler için dua edilerek Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları verildi.
