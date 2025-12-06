Dolar
Dünya

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Atila Altuntaş  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş /AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırıları düzenlemesi ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de", "Kurtuluşa erişene kadar direniş", "Filistin için ayağa kalkın", "Gıda kısıtlamasına son verilsin" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Göstericiler İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist ve akademisyen Roberto Felicetti, AA muhabirine, 10 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes olması gerektiğini belirterek, İsrail'in bu ateşkese uymadığını ve sivilleri öldürmeye devam ettiğini söyledi.

10 Ekim'den bir gün sonra, İsrail'in "sahte ateşkes" yaptığını anladıklarını kaydeden Felicetti, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün onlarca insan ölüyor, her gün Filistinliler ölüyor. Ateşkes, tek taraflı olarak onlarca kez ihlal edildi çünkü sadece tek bir taraf ateş ediyor. Bu yüzden biraz umutsuzum. Çünkü ne kalbi ne de hisleri olan, görünüşe göre yaptıkları kötülüğü anlayacak zekaya sahip olmayan insanlarla uğraşıyoruz."

İsrail'in barış anlaşmasına uymamasını protesto etmeye devam edeceklerini aktaran Felicetti, "İsrail mallarını boykot etmeye ve hükümetimizden de İsrail'e yaptırım uygulamalarını talep etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

