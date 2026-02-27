Dolar
43.96
Euro
51.94
Altın
5,222.21
ETH/USDT
1,949.40
BTC/USDT
66,000.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı - Topkapı
logo
Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine "hükümet üyelerine tehdit" suçundan ertelemeli hapis cezası

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisi Andreas Klominel, hükümet üyelerini hedef alan tehdit ve taciz eylemleri nedeniyle ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Atila Altuntaş  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine "hükümet üyelerine tehdit" suçundan ertelemeli hapis cezası

Stockholm

Stockholm Bölge Mahkemesi, sanık Klominel'in Kalkınma İşbirliği Bakanı Benjamin Dousa ve Göç Bakanı Johan Forssell'i hedef alan eylemlerine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, sanığın fiillerinin anayasal olarak korunan "ifade ve gösteri özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanların evinin önüne kesik başlı bebek bırakmıştı

Dava dosyasındaki bilgilere göre Klominel, 19 Ocak'ta her iki bakanın konutunun önüne üzerinde terör örgütünün simgeleri bulunan bir yelek giyerek gitti.

Sanığın, bakanların kapısına Hitler görselleri, bıçak ve başı kesilmiş bir oyuncak bebek bıraktığı tespit edildi.

Mahkeme, sanığı "yasa dışı tehdit", "taciz" ve "hafif silah yasasına muhalefet" suçlarından ertelemeli hapis cezasına çarptırdı.

Klominel, 11 Ocak 2023'te Stockholm Belediye Binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketi ayaklarından asan grubun içerisinde yer almıştı.

Klominel, 2014 yılında terör örgütü PKK/YPG'ye finansman ve destek sağlamak amacıyla kurulan "Rojava Komiteleri" isimli oluşumun kurucuları arasında bulunuyor. Grubun, sözde "insani yardım" adı altında terör örgütlerine para topladığı biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Brüksel'de Türk STK temsilcileriyle buluştu
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında 2 bin 530 yeni yuvamızın kura heyecanını yaşıyoruz
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında iddianame
Bakan Kurum, Selimiye Camisi'ni ziyaret etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine "hükümet üyelerine tehdit" suçundan ertelemeli hapis cezası

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçisine "hükümet üyelerine tehdit" suçundan ertelemeli hapis cezası

Süveyda denklemi: İsrail'in Suriye'deki pozisyonu ve olası senaryolar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Suriye, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmanın uygulanması için Özel Temsilci atadı

Suriye, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmanın uygulanması için Özel Temsilci atadı
İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararına karşı yürüdü

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararına karşı yürüdü
Suriye'nin Rakka ilinde halk terörden temizlenen kentte ramazanı umut ve huzur atmosferinde geçiriyor

Suriye'nin Rakka ilinde halk terörden temizlenen kentte ramazanı umut ve huzur atmosferinde geçiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet