Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,959.20
BTC/USDT
66,778.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, İsrail’in Gazze saldırıları

İspanya'nın Goya sinema ödüllerine Filistin'e destek mesajları damga vurdu

İspanya'nın en önemli sinema ödülleri olan Goya'nın galasında, Filistin'deki "soykırımı durdurun" çağrısında bulunuldu.

Şenhan Bolelli  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
İspanya'nın Goya sinema ödüllerine Filistin'e destek mesajları damga vurdu

Madrid

Barselona kentinde düzenlenen Goya Ödülleri galasının kırmızı halı geçişinde ABD'li aktris Susan Sarandon, İspanyol sinema yönetmeni Alauda Ruiz de Azua, İspanyol aktris Patricia Lopez Arnaiz, Alba Flores, Blanca Paloma ve galanın sunucusu aktör Luis Tosar gibi birçok ünlü isim "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazıları ya da Gazze'ye destek veren sembollerin yer aldığı rozetleri taktı.

Uluslararası Goya Ödülünü alan Susan Sarandon, yaptığı konuşmada, "Dünyanın şiddet ve zulümle bu kadar kuşatıldığı şu günlerde, etrafıma bakıyorum ve Başbakanınızın (Pedro Sanchez) ve bu ülkedeki birçok sanatçının ahlaki açıdan bu kadar net bir şekilde konuştuğunu görüyorum. Bunlar bana devam etme gücü veriyor." diyerek, İspanya hükümetinin ve birçok İspanyol sanatçının Filistin'e verdiği desteğe, ABD ve İsrail'e karşı tavrına övgü yağdırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ödül töreninin sunucusu Luis Tosar da "Dünya çok çalkantılı ve onu daha da çalkantılı hale getirmeye kararlı olanlar var." diyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Carlos Cuevas gibi birçok sanatçı gerek kırmızı halıda gerekse ödül töreni sırasında yaptığı konuşmalarda, kültürün tarafsız olmadığını, Gazze'den konuşmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Soykırımı durdurun." çağrısında bulundu.

Diğer yandan gala gecesine katılan Başbakan Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir kez daha "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımladı.

Sanchez, "Elbette İran'daki bu rejimi reddediyor ve kınıyoruz, ancak aynı zamanda bu uluslararası hukuk ihlalini de kınamalıyız. Bu, bölgeye, vatandaşlarına veya dünyaya hiçbir fayda sağlamayacaktır. Gerginliğin azaltılması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İlgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Köln'deki Türk derneklerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kız öğrenci yurdunu ziyaret etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İspanya'nın Goya sinema ödüllerine Filistin'e destek mesajları damga vurdu

İspanya'nın Goya sinema ödüllerine Filistin'e destek mesajları damga vurdu

Susan Sarandon: Gazze lehine konuşmam, ABD'de film çekmemi engelledi

ABD'lilerin çoğunluğu ilk kez İsraillilerden çok Filistinlilere sempati duyuyor

Gazzeliler, İsrail'in çekildiği Sarı Hat'tan düzenlediği saldırılarda can vermeye devam ediyor

Gazzeliler, İsrail'in çekildiği Sarı Hat'tan düzenlediği saldırılarda can vermeye devam ediyor
İsrail soykırımı nedeniyle 2 yıldır spordan uzak kalan Filistinli basketbolcular potalara dönüyor

İsrail soykırımı nedeniyle 2 yıldır spordan uzak kalan Filistinli basketbolcular potalara dönüyor
İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye saldırıları sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye saldırıları sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet