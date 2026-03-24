Dolar
44.35
Euro
51.55
Altın
4,474.35
ETH/USDT
2,149.00
BTC/USDT
70,282.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin'den Gazze Şeridi'nde açlık krizinin derinleştiği uyarısı

Filistin hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası topluma "ciddi ve acil" önlem alınması çağrısı yaptı.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Fotoğraf: Adam Bilal/AA

Ramallah

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde "ilan edilmemiş kıtlık krizinin" derinleştiği konusunda uyarıda bulundu.

Hükümet İrtibat Ofisi, Bakanlar Kurulunun Ramallah'ta yaptığı haftalık toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Gazze’de devam eden yoğun saldırılar, günlük bombardıman ve buna eşlik eden sivil kayıplara dikkat çekilen açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerde hastalar ve sivillere yönelik ihlal ve saldırıların belgelendiği ifade edildi.

Bölgede gıda ve temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde zorlaştığına işaret edilen açıklamada, bölgede "ilan edilmemiş kıtlık" göstergelerinin derinleştiği uyarısı yapıldı.

Uluslararası topluma, özellikle ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere, sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'in ihlallerini durdurmak için acil adım atma çağrısında bulunuldu.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artışa işaret edilen açıklamada, saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası toplumdan "ciddi ve acil" önlemler alınması istendi.

"İsrail yönetimi ve İsrailli terörist çeteler tarafından işlenen suçların tırmandığına" dikkat çekilen açıklamada, son dört günde 24 Filistin köyünün 11 ayrı saldırıda hedef alındığı ve 23 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Bakan Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedarikini görüşmek üzere bugün İngiltere'ye gidecek

Benzer haberler

Filistin'den Gazze Şeridi'nde açlık krizinin derinleştiği uyarısı

Filistin'den Gazze Şeridi'nde açlık krizinin derinleştiği uyarısı

Filistin, FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırımlarını "ciddiyetten uzak" ve "tutarsız" buldu

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den ülkelere İsrail ile bağlarını koparma çağrısı

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den ülkelere İsrail ile bağlarını koparma çağrısı
İsrail saldırısı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Gazzeli çocuk, arkadaşları gibi koşup oynamak istiyor

İsrail saldırısı sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Gazzeli çocuk, arkadaşları gibi koşup oynamak istiyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 263'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 263'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet