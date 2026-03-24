Dolar
44.35
Euro
51.55
Altın
4,474.35
ETH/USDT
2,149.00
BTC/USDT
70,282.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırısında Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Tolga Akbaba  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırısında Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

Tahran

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin saldırıya uğradığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.

Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet