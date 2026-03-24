Dolar
44.35
Euro
51.55
Altın
4,474.35
ETH/USDT
2,149.00
BTC/USDT
70,282.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Teknoloji, İran-İsrail gelişmeleri

Palantir yetkilisi, Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zekanın merkezi rol oynadığını söyledi

Palantir şirketinin teknoloji direktörü Sankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın, yapay zekanın merkezi rol oynadığı ilk büyük çatışma olarak hatırlanacağını ifade etti.

Irmak Akcan  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Ankara

ABD'nin yanı sıra İsrail'e yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketinin teknoloji direktörü Shyam Sankar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın, yapay zekanın merkezi rol oynadığı ilk büyük çatışma olarak hatırlanacağını ifade etti.

Bloomberg'e konuşan Sankar, Orta Doğu'daki mevcut çatışmada yapay zekanın konumunu değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapay zekanın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada merkezi rol oynadığını belirten Sankar, bunun modern savaş tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağını kaydetti.

Palantir'in müşterileri arasında, İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son 2 yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet