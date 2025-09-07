Dolar
Gündem

Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Emine Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Fatma Nur Duman Arı  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Finaldeki üstün performansınızla 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandırdınız. Emeği geçen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ve alkış emojisine de yer verdi.

Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
