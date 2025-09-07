Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,298.50
BTC/USDT
111,283.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.

Günay Pabuşçu  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir

Kırbaş Mahallesi'nde, uçağın düştüğü mısır tarlasına yakın bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, uçağın tarlaya düşmesi yer aldı.

Görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından çevredekilerin "uçak düştü" şeklindeki sözleri de bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Selçuk Efes Havalimanı'ndan 3 Eylül'de eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düşmüş, pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu
AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

Benzer haberler

İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün taksiye ve motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi defnedildi

Portekiz'de tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Portekiz'de tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet