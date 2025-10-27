Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 23 kişi yaralandı.
Uşak
Osman K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 20 ACM 425 plakalı midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.