Dolar
41.92
Euro
48.89
Altın
4,033.73
ETH/USDT
4,154.20
BTC/USDT
115,242.00
BIST 100
10,851.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Çin Denizi'nde ABD Donanmasına ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

Güney Çin Denizi'nde, ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağı 30 dakika arayla düştü.

Dildar Baykan Atalay  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Güney Çin Denizi'nde ABD Donanmasına ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

Ankara

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopteri kalktıktan kısa süre sonra düştü. Helikopterdeki mürettebat yara almadan kurtuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Uçaktaki mürettebat da yara almadan kurtarılırken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yaya geçidindeki kadını darbeden sürücüye 8 yıla kadar hapis talebi
Bakan Yerlikaya, kadın sürücüye saldıran "trafik zorbasının" yakalandığını bildirdi
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin merak edilenleri paylaştı
AYM "geçersiz imza" nedeniyle evliliğin yok hükmünde kabul edilmesini hak ihlali saydı
Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

Benzer haberler

Güney Çin Denizi'nde ABD Donanmasına ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

Güney Çin Denizi'nde ABD Donanmasına ait 1 uçak ve 1 helikopter 30 dakika arayla düştü

Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Denizli'de anıta çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı

Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı
Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor

Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor
Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet