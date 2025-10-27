Dolar
logo
Gündem

İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı

Türkiye'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerini ziyaret ederek, yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.

27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Starmer'in, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TUSAŞ'a geçerek, KAAN hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth'in de bulunduğu ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı
