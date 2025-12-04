Dolar
42.45
Euro
49.67
Altın
4,199.34
ETH/USDT
3,170.80
BTC/USDT
92,585.00
BIST 100
10,932.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere ve Norveç, Atlantik'te Rusya'ya karşı birlikte hareket edecek

İngiltere ve Norveç, Rusya tehdidine karşı Atlantik'in kuzeyinde birlikte devriye yapacak "ortak deniz gücü" kurma kararı aldı.

Behlül Çetinkaya  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İngiltere ve Norveç, Atlantik'te Rusya'ya karşı birlikte hareket edecek

Londra

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ve Norveç'in, Rusya'nın Atlas Okyanusu kuzeyindeki faaliyetlerini engellemek için ortak deniz gücü kuracağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sayede İngiltere ve müttefikleri için kritik denizaltı fiber optik kabloları ve altyapının korunacağı aktarılan açıklamada, iki donanmanın ilk kez ortak görev gücü oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, görev gücünü oluşturacak 13 geminin İngiliz yapımı "Type-26" fırkateynlerinden oluşacağı kaydedilerek, Norveç'in de bu gemilerden satın almak için İngiltere'yle 10 milyar sterlinlik anlaşmaya imza attığı hatırlatıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında İskoçya-Grönland arasında devriyelerin planlandığı, İngiltere'nin de Norveç'in geliştirdiği insansız gemi projelerine katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İki ülke donanmasının yıl boyunca sert hava koşullarında tatbikatlar yapacağı bildirilen açıklamada, İngiliz donanmasının Norveç'in kullandığı deniz füzelerinden edineceği aktarıldı.

Açıklamada, donanmaların İngiliz yapımı Sting Ray torpidosu kullanarak mühimmat stokunu güçlendireceğine işaret edilerek, NATO'nun otonom sistemlerine önemin artırılacağı belirtildi.

İki ülke savunma sanayisi arasında işbirliğinin teşvik edileceği vurgulanan açıklamada, Norveç'in geliştirdiği insansız donanma ana gemisi projesine İngiltere'nin de katılacağının altı çizildi.

Anlaşmaya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç direnişinin merkezi olarak kullanılan İskoçya açıklarındaki Shetland Adaları'nda yer alan Lunna House'un adının verildiği kaydedildi.

"Anlaşma, sınırlarımızı ve ulusumuz için kritik altyapıyı koruma becerimizi artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya gemilerinin NATO müttefiklerinin sularında tespit edilmesine işaret ederek, "Uluslararası ortaklarımızla ulusal güvenliğimizi sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Norveç'le yapılan tarihi anlaşma, sınırlarımızı ve ulusumuz için kritik altyapıyı koruma becerimizi artıracak." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı John Healey de kritik altyapının ve kara sularının Rusya tehdidi altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lunna House anlaşmasıyla Atlantik kuzeyinde tek bir donanma gibi devriye yapacak, Arktik'te birlikte tatbikat yapacak, halkımızı güvende tutacak ekipmanları birlikte geliştireceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2,5 yılda İstanbul'da 339 organize suç örgütünü çökerttik
Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım
Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı

Benzer haberler

İngiltere ve Norveç, Atlantik'te Rusya'ya karşı birlikte hareket edecek

İngiltere ve Norveç, Atlantik'te Rusya'ya karşı birlikte hareket edecek

İngiltere Başbakanı Starmer, Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlı olduklarını söyledi

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama

Zelenskiy, "Ukrayna için barış planını" Macron, Starmer ve Merz ile telefonda görüştü

Zelenskiy, "Ukrayna için barış planını" Macron, Starmer ve Merz ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet